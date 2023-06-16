РФ и Израиль уточнили границы участка в Западном Иерусалиме под строительство консульства

В российской дипмиссии отметили, что 18 мая РФ и муниципалитет Иерусалима подписали мировое соглашение

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июня. /ТАСС/. Россия и Израиль подписали соглашение по уточнению границ земельного участка в Западном Иерусалиме, где планируется строительство комплекса зданий и сооружений, используемых для нужд секции консульского отдела посольства РФ в Израиле. Об этом сообщило в пятницу российское посольство.

"18 мая между Российской Федерацией и муниципалитетом Иерусалима при содействии посольства России и МИД Израиля было подписано мировое соглашение и протокол к нему об уточнении границ и площади российского земельного участка в Западном Иерусалиме. Исходим из того, что упомянутая земельная собственность будет использована, в частности, для строительства комплекса зданий и сооружений, используемых для нужд секции консульского отдела посольства России в Израиле", - говорится в заявлении.

В посольстве отметили, что "подписание данных документов стало результатом многолетнего процесса, инициированного российским внешнеполитическим ведомством". "Уверены, что данный шаг в полной мере служит дальнейшему укреплению дружественных многоплановых отношений между Россией и Израилем, а также идет в русле неизменного курса нашей страны на справедливое ближневосточное урегулирование", - добавили в российском диппредставительстве.

В посольстве указали, что "земельный участок, расположенный на пересечении улиц Кинг Джордж V и Маалот в Западном Иерусалиме, был приобретен российской стороной в 1885 году и упоминается под номером 50 в "Описи всех русских недвижимостей в Палестине и Сирии, за исключением частного владения" от 19 июня 1895 года". "Для того чтобы начать проектирование какого-либо здания, потребовалось провести процедуру уточнения границ", - добавили в диппредставительстве, отметив, что "российской стороной были приняты для этого исчерпывающие меры, включая предоставление исторических архивных документов". "Подписание соглашения и протокола к нему позволило поставить точку в многолетнем процессе и стало взаимоприемлемым решением", - отметили российские дипломаты.