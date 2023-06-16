Голосование на выборах губернатора в Приморье пройдет в течение трех дней

Как уточнили в краевом избиркоме, это сделано для того, чтобы создать дополнительные возможности реализации избирательных прав граждан

ВЛАДИВОСТОК, 16 июня. /ТАСС/. Голосование на выборах губернатора Приморского края будет проходить в течение трех дней, сообщила краевая избирательная комиссия в пятницу в своем Telegram-канале.

"Голосование на выборах губернатора Приморского края и выборах органов местного самоуправления будет проходить три дня подряд. Такое решение только что принято на заседании избиркома Приморья. Жители региона смогут проголосовать 8, 9 и 10 сентября", - говорится в опубликованном сообщении.

Решение приняли в целях создания дополнительных возможностей реализации избирательных прав граждан.

Ранее избирком назначил на 10 сентября выборы губернатора Приморья.

Сейчас главой региона является Олег Кожемяко. Его назначили на пост временно исполняющего обязанности губернатора Приморья 26 сентября 2018 года, после того как региональный избирком признал недействительными результаты выборов главы региона, прошедших в два тура 9 и 16 сентября. 16 декабря 2018 года на повторных выборах губернатора Олега Кожемяко избрали руководителем региона. В выборах он участвовал в качестве самовыдвиженца, получил 61,88% голосов избирателей, 20 декабря того же года состоялась его инаугурация.

С ноября 2019 года - секретарь приморского регионального отделения партии "Единая Россия", входит в состав президиума местного политсовета партии.