16 июня, 06:02
ПМЭФ

Путин проведет на полях ПМЭФ переговоры с президентом ОАЭ

Путин проведет на полях ПМЭФ переговоры с президентом ОАЭ - Кремль.

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Теги:
Путин, Владимир ВладимировичОАЭРоссияНахайян, Мухаммед бен Заид, АльПМЭФ
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