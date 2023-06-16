16 июня, 07:26,
обновлено 16 июня, 07:37
ПМЭФ

Песков: Путин на ПМЭФ даст оценки ситуации в мире и очертит планы на перспективу

Как отметил пресс-секретарь главы государства, ожидается "интересное и насыщенное выступление"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в выступлении на пленарной сессии ПМЭФ даст оценки ситуации в мире и очертит планы на перспективу, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Как всегда ожидаем интересный разговор, интересное и насыщенное выступление. В данном случае для выступления Путина, действительно, подготовлен очень солидный материал, мы уже говорили, будет дана достаточно детальная оценка положению дел в экономике, в мировых экономических процессах и очерчены перспективы на ближнее и среднесрочное будущее", - сказал представитель Кремля. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПМЭФ
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