Песков: Путин на ПМЭФ даст оценки ситуации в мире и очертит планы на перспективу

Как отметил пресс-секретарь главы государства, ожидается "интересное и насыщенное выступление"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в выступлении на пленарной сессии ПМЭФ даст оценки ситуации в мире и очертит планы на перспективу, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Как всегда ожидаем интересный разговор, интересное и насыщенное выступление. В данном случае для выступления Путина, действительно, подготовлен очень солидный материал, мы уже говорили, будет дана достаточно детальная оценка положению дел в экономике, в мировых экономических процессах и очерчены перспективы на ближнее и среднесрочное будущее", - сказал представитель Кремля.