16 июня, 07:27,
обновлено 16 июня, 07:52

Во встрече Путина с африканскими лидерами будут участвовать Лавров и Ушаков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков примут участие в субботу во встрече главы государства Владимира Путина с африканскими лидерами, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В ответ на вопрос о составе участников встречи, представитель Кремля сказал: "Мы сообщим".

"Давайте не будем забегать вперед, они (африканские лидеры - прим. ТАСС) сегодня работают в Киеве, прибывают туда, уже прибыли. Завтра [в Санкт-Петербурге] состоится встреча, там помимо президента с нашей стороны будут принимать участие [руководитель МИД Сергей] Лавров и [помощник главы государства Юрий] Ушаков, и мы обязательно попросим министра, он по итогам встречи основные параметры вам расскажет", - сказал Песков. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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