16 июня, 07:29

Песков сообщил, что Путин на пленарном заседании ПМЭФ выскажется по СВО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин затронет тему специальной военной операции (СВО) во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нельзя, конечно, обойтись и без специальной военной операции, без влияния специальной военной операции на экономику, на международные экономические процессы, которые никоим образом не связаны с СВО и которые развиваются по своим траекториям, и о том, наверное, насколько, мягко говоря, неплохо чувствуем себя мы по сравнению с другими странами, в том числе коллективного Запада, в условиях предкризисной мировой ситуации", - сказал представитель Кремля. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВоенная операция на УкраинеПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация