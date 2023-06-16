Песков сообщил, что Путин на пленарном заседании ПМЭФ выскажется по СВО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин затронет тему специальной военной операции (СВО) во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нельзя, конечно, обойтись и без специальной военной операции, без влияния специальной военной операции на экономику, на международные экономические процессы, которые никоим образом не связаны с СВО и которые развиваются по своим траекториям, и о том, наверное, насколько, мягко говоря, неплохо чувствуем себя мы по сравнению с другими странами, в том числе коллективного Запада, в условиях предкризисной мировой ситуации", - сказал представитель Кремля.