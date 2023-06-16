Песков: Путин открыт для любых контактов для обсуждения решения украинской проблемы

Пресс-секретарь главы государства отметил, что российский лидер "ведет эти разговоры и приветствует предстоящие контакты с африканскими лидерами"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин открыт для любых контактов по обсуждению решения украинской проблемы и поддерживает любые идеи, направленные на урегулирование ситуации. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент Путин был, есть и остается открытым для любых контактов с целью обсуждения возможных вариантов решения украинской проблемы", - сказал представитель Кремля.

"Конечно, эта проблема может решаться разными способами, поэтому любые возможные идеи, наборы идей, которые направлены на урегулирование этой проблемы и на завершение этого конфликта, они поддерживаются Путиным. Путин ведет эти разговоры и приветствует предстоящие контакты с африканскими лидерами", - подчеркнул представитель Кремля.