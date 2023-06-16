Медведев заявил, что конфликт с "нацистской Украиной" будет перманентным

По словам зампреда Совбеза РФ, если на Украине будет другой политический режим, то Киев не попросится в НАТО

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Конфликт России с "нацистской Украиной" будет перманентным, а если на смену нынешнему политическому режиму в Киеве придет новый, то он не попросится в НАТО, считает заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

В своем Telegram-канале он напомнил слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который исключил вступление Украины в альянс во время конфликта, но подчеркнул, что двери туда для Киева остаются открытыми. "Что это значит в практическом плане? Нам не нужна Украина в НАТО. Во всяком случае, до тех пор, пока хотя бы огрызок этого государства сохраняется в нынешнем виде", - написал Медведев.

"Следовательно, для нацистской Украины конфликт будет перманентным. А новый политический режим в Киеве (если он вообще будет существовать) в НАТО точно не попросится", - считает замглавы СБ РФ.