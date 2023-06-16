Захарова заявила о попытках Австралии замолчать тему военных преступлений в Афганистане

По словам представителя российского дипведомства, новые данные об австралийских военных преступлениях говорят о том, что "эта проблема является институциональной и глубоко укоренившейся, причем в самых элитных частях вооруженных сил страны"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Власти Австралии всячески пытаются "спустить на тормозах" тему преступлений австралийских военных в Афганистане. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Совершенно очевидно, что правящий истеблишмент Зеленого континента всячески старается "спустить на тормозах" исключительно неудобную для него тему преступлений австралийских военных в Афганистане. Во всяком случае, именно такая подоплека просматривалась в действиях или, точнее, бездействии со стороны предыдущего либерального кабинета во главе с дискредитировавшим себя премьер-министром Скоттом Моррисоном и не менее одиозным министром обороны Питером Даттоном", - отметила дипломат.

Общественное мнение

"Представители ветеранских организаций, СМИ и некоторых политических сил, не связанных с нынешними властями, указывают на недопустимость попыток закрыть позорное афганское досье, списав все выявленные нарушения на рядовой и сержантский состав группы сил специальных операций. В частности, в ходе майских парламентских слушаний сенатор от оппозиционной партии "Одна нация" Малкольм Робертс предложил присутствовавшему там главкому вооруженных сил Австралии генералу Ангусу Кэмпбеллу сдать свой крест за выдающуюся службу, которым он был награжден в 2012 году как командующий австралийской группировкой на Ближнем Востоке", - продолжила Захарова.

Новые данные и двойные стандарты

По словам представителя российского дипведомства, новые данные об австралийских военных преступлениях говорят о том, что "эта проблема является институциональной и глубоко укоренившейся, причем в самых элитных частях вооруженных сил страны". "Попытки правящих кругов приглушить общественный резонанс исключительно паллиативными мерами свидетельствуют о двойных стандартах и лицемерной сущности австралийского политкласса, который, не обращая внимания на собственные недостатки, с готовностью обличает другие страны в "несоответствии западным стандартам", - указала Захарова.

При этом дипломат обратила внимание на решение австралийского суда в рамках гражданского иска по делу о диффамации, инициированному отставным капралом Специальной авиадесантной службы Австралии Бенджамином Робертсом-Смитом против холдинга Fairfax Media. "Поводом стали опубликованные в СМИ результаты журналистского расследования, согласно которым упомянутый спецназовец причастен к военным преступлениям в Афганистане, где он находился в составе австралийского воинского контингента. По итогам детального изучения вопроса суд принял сторону журналистов, которые смогли доказать правдивость своих сведений о совершении Робертсом-Смитом преступлений, в том числе трех отдельных случаев убийства безоружных афганцев, - добавила она. - Показательно, что до предания гласности порочащих его сведений бывший военнослужащий пользовался репутацией национального героя за службу в Афганистане и удостоен в 2011 году высшей боевой награды Австралии - Креста Виктории".

Доклад Бреретона

Как подчеркнула Захарова, еще в 2020 году генеральный инспектор вооруженных сил Австралии опубликовал материалы расследования ("доклад Бреретона"), установившего, что 25 военнослужащих группы сил специальных операций были причастны к убийству 39 человек из числа гражданского населения или пленных афганцев. "Он рекомендовал передать собранные материалы в полицию для проведения уголовного расследования и привлечения виновных к судебной ответственности. К настоящему времени обвинение в убийстве невооруженного афганца было предъявлено в марте этого года только бывшему спецназовцу Оливеру Шульцу. Соответственно, и решение суда по иску Робертса-Смита отнюдь не означает, что он будет автоматически привлечен к уголовной ответственности", - отметила официальный представитель МИД РФ.