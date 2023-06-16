Бывший вице-премьер Алтайского края выдвинулся на выборы губернатора Новосибирской области

Он представляет партию "Коммунисты России"

НОВОСИБИРСК, 16 июня. /ТАСС/. Бывший заместитель председателя правительства Алтайского края Андрей Щукин подал документы о выдвижении кандидатом на выборы губернатора Новосибирской области, сообщается в Telegram-канале избиркома региона.

"В новосибирский облизбирком представлены документы о выдвижении первого кандидата на выборах главы региона. Им стал Андрей Щукин ("Коммунисты России")", - говорится в сообщении.

В избиркоме уточнили, что о планируемых мероприятиях, связанных с выдвижением кандидатов, уведомили также такие партии, как "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия - За правду".

Щукин - юрист по образованию. В 2008 году его избрали депутатом алтайского краевого заксобрания. В 2017-2018 годах Щукин занимал должность зампредседателя правительства Алтайского края. Позднее он работал замначальника управления юстиции региона.

Депутаты законодательного собрания Новосибирской области назначили на 10 сентября дату выборов губернатора региона. Выдвижение кандидатов продлится с 14 по 28 июня. Для всех кандидатов предусмотрен сбор подписей депутатов и глав, избираемых на муниципальных выборах. Документы на регистрацию избирком будет принимать с 16 по 28 июля.

Действующий губернатор Андрей Травников занял свой пост в 2018 году.