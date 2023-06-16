Голосование на выборах мэра Хабаровска будет идти два дня

Полномочия по проведению выборов в органы местного самоуправления будут возложены на комиссию субъекта впервые в стране

ТАСС, 16 июня. Голосование на выборах мэра Хабаровска пройдет в течение двух дней - 9 и 10 сентября. Соответствующее решение было принято на заседании краевого избиркома в пятницу.

"Возложить на избирательную комиссию Хабаровского края полномочия избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов мэра города Хабаровска, назначенных на 10 сентября 2023 года; провести голосование на выборах мэра города Хабаровска, назначенных на 10 сентября 2023 года, в течение нескольких дней подряд, а именно 9 и 10 сентября 2023 года", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте избиркома.

Для регистрации кандидатов на выборы необходимо будет представить 2 149 достоверных и действительных подписей избирателей. Отмечается, что полномочия по проведению выборов в органы местного самоуправления будут возложены на комиссию субъекта впервые в стране.

"Центризбирком согласовал возложение полномочий избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов мэра города Хабаровска, назначенных на 10 сентября 2023 года, на избирательную комиссию Хабаровского края. Постановление принято на заседании ЦИК России 14 июня 2023 года. Данная практика применена впервые, ранее такие полномочия могли быть возложены только на территориальные или участковые комиссии", - сообщается на сайте краевого избиркома.

В конце мая Хабаровское региональное отделение партии "Единая Россия" сообщило, что действующий глава Хабаровска Сергей Кравчук победил в предварительном голосовании партии по выборам мэра города.