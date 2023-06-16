КПРФ выдвинула действующего губернатора Орловской области Клычкова на выборы

Они состоятся в сентябре

ТАСС, 16 июня. Действующий губернатор Орловской области Андрей Клычков выдвинут региональном отделением Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) кандидатом на предстоящие в сентябре выборы главы области, сообщили ТАСС в пятницу в региональном отделении политического объединения.

"Прошла 48-я отчетная конференция Орловского областного отделения КПРФ, вопросы рассмотрели. Кандидатом [на выборы губернатора Орловской области] выдвинули Андрея Евгеньевича Клычкова", - сказал собеседник агентства.

Позже стало известно, что Клычков подал документы в избирательную комиссию региона на участие в выборах губернатора области, которые пройдут в сентябре. Об этом сообщила ТАСС председатель избирательной комиссии Орловской области Лилия Пиняева.

"В избирательную комиссию Орловской области Андрей Евгеньевич Клычков лично, как в установленном законе, подал документы для участия в выборах губернатора Орловской области", - сказала Пиняева.

5 октября 2017 года президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова, руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме, секретаря Московского городского комитета КПРФ. В 2018 году в регионе прошли выборы губернатора, в них участвовали пять кандидатов, при явке в 57,77% больше всего голосов набрал временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Клычков - 83,55%. Девятого июня Путин одобрил намерение губернатора Орловской области Андрея Клычкова баллотироваться на новый срок полномочий.

В новость внесены изменения (16:24 мск) - добавляется информация о подаче документов