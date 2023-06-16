Путин выступил на пленарной сессии ПМЭФ с самой длинной речью за более чем 10 лет

Она продлилась около 1 часа 19 минут

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выступил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с рекордно длинной речью - она продлилась около 1 часа 19 минут.

Глава государства сделал ряд важных заявлений, в том числе подтвердил индексацию МРОТ с 2024 года на 18,5% и предложил выплачивать пособия на ребенка и единое детское пособие весь период, на который они назначены, даже при увеличении доходов. Отдельно Путин подчеркнул, что Россия "слезает с нефтяной иглы" и эта тенденция постепенно набирает обороты. Кроме того, президент предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным нарушениям с валютой.

Глава государства традиционно лично принимает участие в форуме, его второе по длительности выступление на пленарке состоялось в прошлом году, оно заняло около одного часа 14 минут. На третьем месте - 49-минутная речь на форуме в 2012 году и 45-минутная речь на ПМЭФ-2021.

Чаще всего Путин за последние 10 лет выступал на пленарном заседании ПМЭФ в районе получаса. Именно столько заняли его речи в 2019, 2016, 2015, 2014 и 2013 годах. При этом самыми короткими стали выступления на форуме в 2018 и 2017 годах - они продлились около 20 минут. В 2020 году форум не проводился из-за пандемии коронавирусной инфекции и введения соответствующих санитарно-эпидемиологических ограничений.