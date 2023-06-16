Путин заявил, что его друзья-евреи называют Зеленского "позором еврейского народа"

По словам президента, Украина возвела на пьедестал почета в качестве героев последователей Гитлера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Украина возвела на пьедестал почета в качестве героев последователей Гитлера, обратил внимание президент России Владимир Путин. Он поделился отношением своих друзей-евреев к лидеру Украины Владимиру Зеленскому.

"У меня много друзей-евреев, с детства. Они говорят: Зеленский - не еврей. Это позор еврейского народа", - сказал глава государства в ходе дискуссии на пленарной сессии ПМЭФ, после чего в зале прозвучали аплодисменты. "Это не шутка, не ирония, ведь на пьедестал почета в качестве героев Украины возведены сегодня неонацисты, последыши Гитлера", - добавил Путин.