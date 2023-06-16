Путин сообщил об уничтожении новых Leopard ВСУ

По словам президента, в случае поставки Киеву истребителей F-16 их ждет та же судьба

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Несколько танков Leopard ВСУ уничтожены в ходе боевых действий вчера и сегодня, в случае поставки Киеву истребителей F-16 их ждет та же судьба. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Сейчас рассматриваются [в странах Запада] варианты поставки [Киеву] самолетов, - указал глава российского государства. - На одном участке [зоны боевых действий] предпринимаются попытки атак силами двух рот, при поддержке пяти танков. На другом участке - тоже полторы роты примерно, при поддержке двух танков. Танки горят. Несколько танков уничтожены. И это в том числе "Леопарды". И вчера было то же самое. И вчера были Leopard. Они горят. Так же будут гореть и F-16. Сомнений в этом нет".