16 июня, 14:23,
обновлено 16 июня, 15:02
Военная операция на Украине

Путин заявил, что никогда не дает оценок другим лидерам

Президент Украины Владимир Зеленский стал исключением из-за того, что поддерживает нацистов, отметил российский лидер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что никогда не дает оценок другим лидерам, независимо от отношений, а президент Украины Владимир Зеленский стал исключением из-за того, что поддерживает нацистов.

"Что касается лидеров западных, вы знаете, я никогда не даю никаких оценок своим коллегам, как бы у нас ни складывались личные отношения. Я считаю это некорректным. Я, кстати говоря, и о господине Зеленском ничего никогда не говорю, - указал российский президент, выступая в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме. - Но единственное, что вызывает мое полное неприятие - как можно поддерживать неонацистское отребье и возводить их в ранг национальных героев? Вне зависимости от этнической принадлежности того или другого человека. Вот в чем все дело. Вот это самое главное". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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