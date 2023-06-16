РФ заявила о готовности обсуждать с ООН посещение пострадавших из-за прорыва ГЭС районов

Постпред России при женевской штаб-квартире всемирной организации Геннадий Гатилов отметил, что такие визиты возможны только с российской территории при наличии безопасных условий

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Россия готова обсуждать со структурами ООН вопросы посещения их миссиями районов, пострадавших вследствие разрушения Каховской ГЭС, однако такие визиты возможны только с российской территории при наличии безопасных условий. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель РФ при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов.

"Мы никогда не отказывались от сотрудничества и всегда им говорим, что любые делегации или миссии, которые они направляют, должны направляться в соответствии с российским законодательством, то есть через территорию Российской Федерации", - сказал Гатилов, комментируя по просьбе корреспондента ТАСС заявления представителей различных структур ООН о готовности направить своих сотрудников на российскую территорию.

"Естественно, при этом мы всегда смотрим на обстановку в сфере безопасности, на то, несколько она позволяет это сделать, потому что сейчас ситуация там напряженная и могут быть разные нежелательные эксцессы в отношении международных организаций или представителей. Этот аспект нельзя сбрасывать со счетов", - пояснил постпред РФ.

Ранее представители нескольких специализированных учреждений ООН, в том числе Всемирной организации здравоохранения и Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, заявляли на брифингах в Женеве, что на российской территории в пострадавших от разрушения Каховской ГЭС районах они не присутствуют и ждут на этот счет зеленый свет от РФ.