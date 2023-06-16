Путин: Трамп и без событий на Украине ввел очень большое число санкций против РФ

По словам президента, не исключено, что при другой администрации в Соединенных Штатах удалось бы пойти по мирному пути на Украине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп во время пребывания на посту главы государства ввел очень большое число санкций против России, и не исключено, что при другой администрации в Соединенных Штатах удалось бы пойти по мирному пути на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Что касается господина Трампа, то во время его президентства было введено очень большое количество санкций и ограничений в отношении России. Обращаю внимание, что никаких тяжелых событий, трагических, на Украине и в помине не было, но тем не менее санкции вводились", - указал Путин.

"Не исключаю, что, если бы была другая администрация, нам все-таки удалось бы пойти по мирному плану урегулирования, от которого и на Украине, и в западных столицах, к сожалению, просто отказались, причем публично об этом сказали", - заметил президент РФ.