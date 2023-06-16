Путин сообщил, что уничтожение поставленной Западом Украине бронетехники продолжится

По словам президента, Россия уничтожила около 30% бронированной техники, поставленной Украине Западом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Россия уничтожила уже 30% бронированной техники, поставленной Украине Западом, и ее ликвидация, несомненно, продолжится. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Не мы же с ними [западными странами] не ведем диалог - они просто перевели этот диалог в сферу поставок вооружения. Но мы сейчас сожжем все, что они поставили, - посмотрим, что будут делать дальше. <...> 30% тяжелой бронированной техники уничтожено уже, поставленной. Это имеется в виду не Bradley только и не Leopard. <...> 218 танков, и из них Leopard, и 418, по-моему, бронированных машин, из них и Bradley в том числе, - это по количеству. Но нет сомнений в том, что этот процесс дальше будет продолжаться", - сказал Путин.

"Лучше бы они пошли по другому пути и искали мирные средства разрешения спора. Но пока до этого не дошло, мы видим, что они пытаются одержать победу на поле боя. Ну, флаг им в руки. Посмотрим, как это у них получится. Пока не получается, и вряд ли получится", - заключил президент.