Путин заявил, что Россия может уничтожить любое здание в Киеве, но не делает этого

По словам президента, в этом нет необходимости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Россия в состоянии уничтожить любое здание в центре Киева, но не делает этого, так как необходимости в таких жестких действиях нет, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Если мы под Киевом уничтожили пять комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание и сооружение в центре Киева? Нет таких ограничений. Мы не делаем это по ряду соображений", - сказал он.

По словам Путина, одно из таких соображений - это отсутствие необходимости. "Такая возможность есть. Все это понимают. Ждут, что мы начнем кнопки нажимать. Но нет необходимости - вот это первое соображение. Такой необходимости нет, потому что противник на линии фронта успеха не имеет", - сказал президент.