16 июня, 14:34,
обновлено 16 июня, 15:17

Путин заявил, что Россия может уничтожить любое здание в Киеве, но не делает этого

Сергей Бобылев/ ТАСС
© Сергей Бобылев/ ТАСС

По словам президента, в этом нет необходимости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Россия в состоянии уничтожить любое здание в центре Киева, но не делает этого, так как необходимости в таких жестких действиях нет, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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"Если мы под Киевом уничтожили пять комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание и сооружение в центре Киева? Нет таких ограничений. Мы не делаем это по ряду соображений", - сказал он.

По словам Путина, одно из таких соображений - это отсутствие необходимости. "Такая возможность есть. Все это понимают. Ждут, что мы начнем кнопки нажимать. Но нет необходимости - вот это первое соображение. Такой необходимости нет, потому что противник на линии фронта успеха не имеет", - сказал президент. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
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