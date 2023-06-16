16 июня, 15:03

Путин: Россия на Украине "работает" по военным целям и добивается успеха

Россия на Украине "работает" по военным целям и добивается успеха - Путин.

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Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеПМЭФ
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