16 июня, 14:41
ПМЭФ

Путин сообщил о доставке первых ядерных зарядов РФ в Белоруссию

© ТАСС/ Ruptly

Первые ядерные заряды РФ доставлены в Белоруссию - Путин.

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Теги:
Путин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
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