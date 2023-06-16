Путин заявил, что Россия никогда не закрывала "дверь дипломатии"

По словам президента, это делают западные лидеры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Несмотря на позицию НАТО и коллективного Запада по конфликту на Украине, Россия никогда не закрывала "дверь дипломатии". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Мы не закрывали никогда. Это они решили прикрыть. В щелку к нам заглядывают иногда. С вашей помощью в том числе", - сказал Путин, отвечая на вопрос модератора пленарного заседания Дмитрия Саймса о том, не закрывает ли РФ "дверь дипломатии с западными лидерами" в сложившейся ситуации.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.