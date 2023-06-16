Путин заявил, что не будет "ничему учить" Байдена

По словам президента, РФ продолжит действовать в своих интересах и в интересах своих граждан

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что не будет "ничему учить" президента США Джо Байдена. При этом РФ продолжит действовать в своих интересах и в интересах своих граждан, подчеркнул российский лидер.

"Президент Байден - взрослый человек и опытный политик. Не мне его учить. Пусть он делает так, как считает нужным. А мы будем делать то, что, считаем, соответствует интересам РФ и народа России. И с этим придется всем считаться", - сказал глава государства в ходе дискуссии на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).