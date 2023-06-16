16 июня, 14:52,
обновлено 16 июня, 15:12
ПМЭФ

Путин заявил, что не будет "ничему учить" Байдена

© ТАСС/ Ruptly

По словам президента, РФ продолжит действовать в своих интересах и в интересах своих граждан

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что не будет "ничему учить" президента США Джо Байдена. При этом РФ продолжит действовать в своих интересах и в интересах своих граждан, подчеркнул российский лидер.

"Президент Байден - взрослый человек и опытный политик. Не мне его учить. Пусть он делает так, как считает нужным. А мы будем делать то, что, считаем, соответствует интересам РФ и народа России. И с этим придется всем считаться", - сказал глава государства в ходе дискуссии на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, ДжоПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
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