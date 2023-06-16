Ушаков заявил, что контакты РФ и США на уровне представителей ведутся, но они очень редки

Помощник президента уточнил, что переговоры проходят "на уровне соответствующих представительств"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Контакты России и Соединенных Штатов на уровне соответствующих представителей поддерживаются, но они крайне редки. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Но какие-то контакты есть. Я вам прямо скажу, они носят нерегулярный характер, но они есть", - сказал Ушаков, уточнив, что переговоры проходят "на уровне соответствующих представительств".

Он не стал уточнять, кто конкретно осуществляет контакты. "Можно сказать, что дипломатический [уровень]", - сказал Ушаков. Представитель Кремля сделал акцент на том, что даже такие контакты нечастые.

Рассуждая о том, возможна ли интенсификация российско-американских контактов после выборов в США, помощник президента заметил, что это отдаленная перспектива. "Я не знаю, до выборов еще далеко. Наши выборы впереди еще", - заключил он.