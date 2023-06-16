МИД РФ прокомментировал решение США вернуться в ЮНЕСКО

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Россия готова приветствовать возвращение США в Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), однако это не должно нарушать устав организации. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в пятницу.

"Российская Федерация готова только приветствовать возвращение в ЮНЕСКО США, обладающих в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН особой ответственностью на международной арене, - указывается в сообщении российского дипведомства. - Однако продвижение к этой цели не должно реализовываться в духе пресловутого "порядка, основанного на правилах" и нарушать Устав ЮНЕСКО и иные действующие нормы, прежде всего, в части полного и безусловного погашения Вашингтоном своей астрономической задолженности".

США не скрывают подоплеки возвращения в ЮНЕСКО - противодействие влиянию КНР и продвижение своих национальных интересов, заявили в МИД РФ.