Путин: использующиеся против России инструменты наносят ущерб тем, кто их использует

По словам президента, "недружественные страны используют неонацистов на Украине"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Применяющиеся против России механизмы наносят ущерб прежде всего тем, кто их использует. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Сегодня [недружественные страны] используют неонацистов на Украине. Забыли, что они неонацисты. Никто не вспоминает, ни слова ничего не говорит. Поставили там во главе известного человека, который прикрывает всю эту неонацистскую камарилью - и вперед! <...> Так же используются в борьбе с нами и энергетические инструменты, и продовольственные, но, повторю еще раз, мир меняется, меняется очень быстро. И эффективность этих инструментов обнуляется и наносит ущерб прежде всего тем, кто пытается внедрить эти инструменты в борьбу с Россией", - сказал он.

Путин также упомянул видеоролики с хроникой, посвященной зверствам бандеровцев в годы нацистской оккупации Украины, продемонстрированный в зале по его просьбе. "Вы думаете, что кто-нибудь [его] воспроизведет там? Нет, это будет информационная блокада. Потому что используют этот механизм в борьбе с нами", - подчеркнул президент.