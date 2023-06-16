Путин: РФ благодарна Алжиру за желание помочь в урегулировании кризиса на Украине

Президент России рассказал, что Абдельмаджид Теббун во время вчерашних переговоров тет-а-тет проявил большой интерес к тому, что происходит на Украине и "высказывался в пользу мира"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Россия благодарна алжирской стороне за желание помочь и поддержать российские усилия по мирному урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе дискуссии на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Отвечая на вопрос модератора дискуссии, что бы Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун хотели передать аудитории, которая следит за форумом, глава Алжира сообщил, что страна готова внести свои посреднические усилия в урегулирование конфликта вокруг Украины. Путин в свою очередь рассказал, что президент Алжира во время вчерашних переговоров тет-а-тет проявил большой интерес к тому, что происходит на Украине и "высказывался в пользу мира".

"Мы вам благодарны, господин президент, и за вашу позицию, и за ваше желание помочь и поддержать и наши в том числе усилия по мирному урегулированию кризиса на Украине", - сказал глава российского государства.

В четверг в Кремле состоялись государственные переговоры между президентами РФ и Алжира Владимиром Путиным и Абдельмаджидом Теббуном. По итогам государственной встречи была подписана декларация об углубленном стратегическом партнерстве стран. Помимо нее, было подписано несколько документов о взаимодействии между министерствами России и Алжира.