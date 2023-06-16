Сальдо: войскам РФ хватит сил и средств на создание "санитарной зоны" на Украине

Российские военнослужащие "укомплектованы и сильны", отметил врио главы Херсонской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Войска РФ укомплектованы и сильны, у них хватит сил и средств на создание "санитарной зоны" на Украине. Об этом сказал врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Войска <...> Российской Федерации очень сильны и укомплектованы <...>, поэтому, если это нужно для защиты людей и населения, то нужно ее ["санитарную зону"] делать, и хватит на это сил", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

В ходе пленарного заседания ПМЭФ президент России Владимир Путин заявил, что в случае продолжения атак на приграничную российскую территорию Москва рассмотрит вопрос создания "санитарного кордона" на Украине.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.