Путин считает, что приезд президента Алжира в Россию показывает его лидерские качества

Глава государства поблагодарил Абдельмаджида Теббуна за то, что он нашел время приехать

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Приезд президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в Россию и выступление на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) показывают его лидерские качества, характер и уважение к национальным интересам своей страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Я хотел бы поблагодарить президента Алжира за то, что он нашел время приехать к нам. Все сидящие здесь понимают, что такое приехать в Россию, и особенно приехать на наше сегодняшнее мероприятие, и здесь сидеть вместе с нами. Вот это и есть проявление и лидерских качеств, и характера, и уважения к своим собственным национальным интересам", - сказал он в ходе дискуссии на пленарной сессии ПМЭФ.

Путин отметил, что у Алжира и России очень давние и глубокие дружеские отношения, российская сторона с любовью относится к алжирскому народу, который воевал за свою независимость в 1954-1962 годах. "Но у нас и с Алжиром, со многими другими странами региона, с Африкой в целом и с арабскими странами традиционно, из десятилетия в десятилетие - добрые, глубокие, без всякого преувеличения дружеские отношения. И мы видим, что лидеры этих стран руководствуются, прежде всего, своими собственными национальными интересами", - подчеркнул глава государства.