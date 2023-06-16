РФ заявила демарш в экспертной "ядерной пятерке" СБ ООН из-за планов поставить Киеву F-16

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия готова дать военно-технический ответ, если истребители F-16 появятся в небе над Украиной

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Россия в экспертной "ядерной пятерке" СБ ООН заявила демарш в связи с возможностью готовящихся к передаче Украине самолетов F-16 нести ядерное оружие. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью RT, фрагмент которого опубликован в пятницу в Telegram-канале издания.

"Сейчас идет разговор о самолетах F-16, которые, действительно, могут быть оснащены для того, чтобы нести ядерное вооружение. Мы об этом сказали публично. И в рамках пяти постоянных членов Совета Безопасности <...> - "ядерная пятерка" называется, эксперты периодически встречаются, - мы сделали там очень серьезный демарш", - указал министр.

Лавров заявил, что Россия готова дать военно-технический ответ, если истребители F-16 появятся в небе над Украиной.

"Конечно, будет <...> военно-технический ответ", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.