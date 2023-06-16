Замглавы МИД РФ обсудил с замгенсека ООН перспективы восстановления СВПД

Стороны также обсудили деятельность ООН применительно к ситуации в Гаити, функционирование контрольной миссии организации в Колумбии

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил с заместителем генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло перспективы восстановления иранской ядерной сделки. Об этом заявили в МИД РФ.

"Подробно рассмотрены перспективы восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, а также ход выполнения резолюции 2231 Совета Безопасности ООН" - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу.

Также стороны обсудили деятельность ООН применительно к ситуации в Гаити, функционирование контрольной миссии организации в Колумбии. "Подтверждена обоюдная приверженность центральной координирующей роли всемирной организации в поиске коллективных ответов на ключевые вызовы современности", - сообщили в МИД.