16 июня, 16:38

Замглавы МИД РФ обсудил с замгенсека ООН перспективы восстановления СВПД

Стороны также обсудили деятельность ООН применительно к ситуации в Гаити, функционирование контрольной миссии организации в Колумбии

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил с заместителем генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло перспективы восстановления иранской ядерной сделки. Об этом заявили в МИД РФ.

"Подробно рассмотрены перспективы восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, а также ход выполнения резолюции 2231 Совета Безопасности ООН" - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу.

Также стороны обсудили деятельность ООН применительно к ситуации в Гаити, функционирование контрольной миссии организации в Колумбии. "Подтверждена обоюдная приверженность центральной координирующей роли всемирной организации в поиске коллективных ответов на ключевые вызовы современности", - сообщили в МИД. 

Теги:
РоссияРябков, Сергей Алексеевич
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