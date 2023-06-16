Посла Австралии вызвали в МИД России

Грейму Михану заявили протест в связи с решением Канберры о расторжении договора аренды на участок нового комплекса российского посольства

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Посол Австралии в Москве Грейм Михан был вызван в МИД РФ, ему заявлен решительный протест в связи с решением Канберры о расторжении договора аренды на участок нового комплекса российского посольства. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"16 июня заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко вызвал посла Австралии в России Грейма Михана и заявил решительный протест в связи с решением правительства Австралии о расторжении договора аренды на земельный участок, где сооружается новый комплекс российского посольства в Канберре", - сообщили в министерстве.

"Российская сторона намерена задействовать все необходимые механизмы для защиты своих интересов, включая возможные ответные меры", - подчеркнули в МИД РФ.

В ведомстве также указали, что Москва рассматривает решение о расторжении договора "как откровенно политизированный и недружественный шаг, направленный на нанесение дополнительного ущерба двусторонним отношениям, которые стараниями официальной Канберры оказались на низшей точке за всю историю".

В пятницу вещательная корпорация ABC сообщила, что генерал-губернатор Австралии Дэвид Херли подписал закон, разрешающий правительству страны разорвать договор аренды участка для строительства нового здания российского посольства, заключенный в 2008 году, после чего документ вступил в силу.

В посольстве России в Австралии заявили, что законодательный акт о расторжении договора аренды - это очередной шаг премьера страны Энтони Альбанезе на пути "преднамеренного и последовательного разрушения отношений с Москвой". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Австралия, аннулировав договор аренды участка, усердно продолжает продвигаться в фарватере авторов русофобской истерики и пытается быть отличницей на этом пути. Он также указал, что российская сторона учтет новый недружественный выпад и "будет вести себя соответствующим образом".