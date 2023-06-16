Небензя заявил, что Франция мешает Мали в сфере обеспечения безопасности

По словам постпреда России при ООН, "необходимо действенно помогать малийским властям, а не вставлять им в палки в колеса"

ООН, 16 июня. /ТАСС/. Франция вместе с союзниками продолжает "вставлять палки в колеса" Мали в области безопасности. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Благодаря в том числе поддержке России Вооруженные силы Мали смогли существенно нарастить свой потенциал противодействия террористической угрозе и конвертировать его в реальные результаты на земле, - сказал Небензя. - В частности, с февраля по март этого года малийской армией было проведено 59 успешных операций против террористов в центре страны".

"Резко негативная реакция ряда стран на укрепление российско-малийского сотрудничества является проявлением неоколониальных подходов и двойных стандартов, - подчеркнул постпред РФ. - Необходимо действенно помогать малийским властям, а не вставлять им в палки в колеса, чем, к сожалению, продолжает заниматься Париж совместно с союзниками, используя в том числе рычаги влияния в многосторонних структурах".