Путин на встрече с африканскими лидерами изложит им свою позицию по Украине

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что лидеры африканских стран 17 июня будут в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Лидеры африканских стран в субботу в Санкт-Петербурге изложат свои позиции по Украине президенту РФ Владимиру Путину, а он донесет до них свое видение ситуации, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Завтра они [лидеры стран Африки] будут в Санкт-Петербурге. Они изложат свое видение президенту [РФ Владимиру Путину], президент изложит свое видение им. Сегодня президент сказал, что он был, есть и будет оставаться открытым для контактов. Вот эти контакты завтра и состоятся", - сказал Песков.