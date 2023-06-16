Песков заявил, что РФ будет уничтожать F-16 на территории Украины

По словам пресс-секретаря президента, эти самолеты будут подлежать уничтожению, так же как и вся другая иностранная военная техника

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Россия в случае поставок Западом самолетов F-16 Киеву будет уничтожать их на территории Украины, как и другую военную технику. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности нанесения ударов по "украинским" F-16, если они будут базироваться на территории других стран.

"Нет, они же будут работать все равно на территории Украины", - сказал представитель Кремля. "Если они будут работать на территории Украины - они будут подлежать уничтожению, так же как и вся другая иностранная военная техника, - пояснил представитель Кремля. - Мы говорим про территорию Украины".

Ранее на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент РФ Владимир Путин заверил, что F-16 в случае их появления у украинских вооруженных сил "будут гореть" так же, как немецкие танки "Леопард". При этом президент подчеркнул, что если поставляемые Киеву истребители будут располагаться на авиабазах за пределами Украины, но будут использоваться в боевых действиях, то российская сторона должна будет посмотреть на то, как и где поражать эти средства.

Обсуждение поставок

Президент США Джо Байден 21 мая объявил на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинских летчиков навыкам управления истребителями четвертого поколения, включая F-16. При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву.

Министр обороны США Ллойд Остин указал 25 мая, что коалицию по подготовке украинских летчиков к применению F-16 возглавят Дания и Нидерланды. В свою очередь,

Советник министра обороны Украины Юрий Сак отмечал, что Киев рассчитывает получить от западных стран от 40 до 50 истребителей F-16.