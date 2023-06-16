"Санитарный кордон", ядерные арсеналы и судьба F-16 на Украине. Ответы Путина на ПМЭФ

Россия в состоянии уничтожить любое здание в центре Киева, но не видит в этом необходимости, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Глава государства рассказал, что его друзья-евреи называют президента Украины Владимира Зеленского "позором еврейского народа". Он констатировал неуспех украинского контрнаступления и пообещал истребителям F-16 на Украине судьбу Leopard. Путин также охарактеризовал перспективы переговоров с Западом о сокращении ядерных арсеналов фразой "хрен им" (позднее его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что это не означает отказа от диалога с США по ядерному оружию).

ТАСС собрал основные ответы Путина.

Об украинском контрнаступлении

Киев в ходе так называемого контрнаступления несет потери, которые более чем в 10 раз превышают российские, "это факт". Эти потери растут каждый день - Вооруженные силы Украины уже потеряли 186 танков и 418 бронемашин (13 июня Путин говорил о более чем 160 танках и 360 бронемашинах - прим. ТАСС).

"Самое главное, [у Киева] нет успехов ни на одном из направлений. <...> Где-то украинским подразделениям удается дойти до первой линии [российской обороны], где-то не удается. Вопрос не в этом".

О судьбе F-16

Истребители F-16, которые Запад может передать Украине, ждет судьба уже переданных танков: "Танки горят. <...> И это в том числе Leopard. <...> Так же будут гореть и F-16. Сомнений в этом нет".

Россия рассмотрит варианты уничтожения этих самолетов, если их будут базировать за пределами Украины: "Если они будут располагаться на авиабазах за границей Украины и будут использоваться в боевых действиях, мы должны будем посмотреть на то, как и где нам поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас. Это серьезная опасность дальнейшего втягивания НАТО в вооруженный конфликт".

О "санитарном кордоне" и зданиях Киева

Украина, пытаясь атаковать Кремль и Белгородскую область, провоцирует Россию на "ответные серьезные, мощные действия".

Россия может уничтожить любую цель в Киеве, но не видит в этом необходимости: "Если мы под Киевом уничтожили пять комплексов "Пэтриот", то что нам стоит уничтожить любое здание в центре Киева? Нет таких ограничений. <...> Такая возможность есть. <...> Но нет необходимости".

Если атаки на приграничные регионы России продолжатся, Москва рассмотрит возможность создания "санитарного кордона" на украинской территории.

О роли Запада на Украине

Запад, обвиняя Россию в развязывании конфликта на Украине, пытается "свалить с больной головы на здоровую": "Мы-то знаем, с чего все началось".

Москва была вынуждена использовать армию и помочь Донбассу "в попытке прекратить это вооруженное противостояние".

Сейчас западные страны предпринимают "максимальные усилия", чтобы Россия потерпела поражение на поле боя, стратегическое поражение, а НАТО "втягивается в войну на Украине".

О ядерном оружии

Россия не будет вести с Западом переговоры о сокращении ядерных арсеналов: "Хрен им, <...> как у нас в народе говорят".

Необходимости применять ядерное оружие у России нет, но его использование, "безусловно, теоретически возможно": "Это возможно в том случае, если создается угроза нашей территориальной целостности, независимости и суверенитету, существованию российского государства".

Первые тактические ядерные заряды уже доставлены на территорию Белоруссии. "До конца года мы эту работу выполним целиком и полностью".

О "запасе прочности"

В отличие от Украины, у которой скоро не останется своей боевой техники, Россия только наращивает выпуск военной продукции: "У нас оборонная промышленность раскручивается изо дня в день". "Это говорит нам о том, что запас прочности у нас очень большой".

О контактах с США

У России и США "практических никаких контактов нет", но Москва от них не отказывается: "Если есть желание с нами вести какой-то диалог - пожалуйста".

"Президент [США Джо] Байден - взрослый человек и опытный политик. Не мне его учить. Пусть он делает так, как считает нужным. А мы будем делать то, что, считаем, соответствует интересам РФ и народа России. И с этим придется всем считаться".

О ситуации на рынке нефти

Решения по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ не носят политический характер и никак не связаны ни со специальной военной операцией, "ни с какими-то другими конъюнктурными соображениями": "Они связаны с вопросами экономической целесообразности как для производителей, так и для потребителей. В целом нам удается совместными действиями балансировать рынок".

У потолка цен на российскую нефть есть негативные последствия и для Москвы, но в целом ее устраивают нынешние цены на нефть, а на некоторых рынках скидки минимальны.

О Берлускони

Умерший 12 июня экс-премьер Италии Сильвио Берлускони был светлым, деятельным и энергичным человеком: "Я без всякого преувеличения считаю его личностью мирового масштаба".

О Зеленском

"У меня много друзей-евреев с детства. Они говорят, Зеленский не еврей. Это позор еврейского народа".