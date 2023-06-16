Слуцкий заявил, что размещение ядерных зарядов в Белоруссии укрепит ее нацбезопасность

Президент Владимир Путин ранее заявил, что первые российские ядерные заряды доставлены в Белоруссию, вся партия поступит в республику до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Размещение в Белоруссии российского тактического ядерного оружия укрепит ее национальную безопасность, заявил ТАСС лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, заявил, что первые российские ядерные заряды доставлены в Белоруссию, вся партия поступит в республику до конца года.

"Ядерное оружие в Белоруссии укрепит Белоруссию против возможных нападок, связанных с борьбой Запада с законно избранным президентом Белоруссии. Это укрепление и национальной безопасности братской нам страны, укрепление стратегического запаса прочности", - сказал Слуцкий. Он добавил, что россияне называют жителей Белоруссии братушками и гордятся этим.

Президент РФ 25 марта заявил, что Россия по просьбе Белоруссии разместит свое тактическое ядерное оружие в республике, как это давно делают США на территории своих союзников. Москва уже передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов, чтобы они обладали возможностью применять специальные боеприпасы. Белорусские ракетчики и летчики прошли на территории России соответствующую подготовку. 9 июня на встрече с Лукашенко Путин сообщил, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии начнется сразу же после того, как 7-8 июля завершится подготовка сооружений для него.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.