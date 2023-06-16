Лавров заявил, что в БРИКС запущен процесс согласования позиций о расширении

Министр иностранных дел отметил, что на предстоящем саммите объединения, который будет проходить в Южной Африке в августе, "лидерам будут доложены соображения экспертов о том, как в этом вопросе двигаться дальше"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Процесс согласования позиций участников БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) о расширении объединения запущен. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью RT, фрагмент которого опубликован в пятницу в Telegram-канале издания.

"Что касается конкретных кандидатов, все они сильные: и Саудовская Аравия, и Эмираты, и Алжир, и Египет. Они все - лидеры арабского и исламского мира. И это обогатило бы БРИКС, несомненно. Мы были бы готовы искать решение достаточно быстро. Другое дело, что в БРИКС существует правило консенсуса. И сейчас, учитывая те обращения, которые вы упомянули и которые поступают с других континентов, в БРИКС запущен процесс согласования позиций относительно расширения", - сказал министр, отвечая на вопрос о намерении ряда арабских стран присоединиться к БРИКС.

Лавров отметил, что на предстоящем саммите объединения, который будет проходить в Южной Африке в августе, "лидерам будут доложены соображения экспертов о том, как в этом вопросе двигаться дальше". "Вопрос, конечно, деликатный. Потому что здесь все понятно, это репутация государства поставлена на кон, - продолжил он. - Если государство обращается и не получает ответа, это будет восприниматься не очень позитивно. Мы это прекрасно понимаем, и, как я уже сказал, мы за то, чтобы БРИКС расширялся".

Саммит БРИКС запланирован в Йоханнесбурге на 22-24 августа.