В МИД РФ назвали "показательным балаганом" выступления украинской стороны в Гааге

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что "с высокой трибуны представители МИД Украины и их адвокаты из вашингтонской юридической фирмы воспроизвели давно известный набор русофобских измышлений"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "показательным балаганом" заявления украинских представителей, сказанные в рамках слушания по делу "Украина против России" в Международном суде ООН в Гааге.

"Не часто в гаагском Дворце мира увидишь показательный балаган. С высокой трибуны представители МИД Украины и их адвокаты из вашингтонской юридической фирмы воспроизвели давно известный набор русофобских измышлений о том, что Москва пытается "террористическими методами уничтожить украинскую идентичность", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном в пятницу.