Лавров: президент Алжира подтвердил интерес к развитию военно-технического сотрудничества

Министр иностранных дел отметил, что Алжир также является одним из главных экономических партнеров России в Африке

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун подтвердил заинтересованность страны в военно-техническом сотрудничестве с Россией. На данном направлении Алжир можно назвать ведущим партнером Москвы в Африке, заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью RT.

"Алжир, наверное, ведущий наш партнер по военно-техническому сотрудничеству. И заинтересованность в его дальнейшем развитии была подтверждена в ходе визита президента [Алжира Абдельмаджида] Теббуна", - указал глава МИД РФ. Он добавил, что Алжир также является одним из главных экономических партнеров России в Африке.

По словам Лаврова, отношения с Алжиром являются ярким примером очень тесного, давнего и доброго сотрудничества России со странами арабского мира. "Там прекрасно помнят роль нашей страны в освобождении арабских стран от колониального гнета. И нашу роль в том, что касается содействия арабским странам в становлении их государственности, в создании основ их экономики и основ обороноспособности", - отметил глава МИД РФ. "Так что это абсолютно естественный процесс", - заключил он.