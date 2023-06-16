Представители России и стран Персидского залива проведут встречу в июле

По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, она пройдет в РФ

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Министерская встреча представителей России и стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) пройдет в РФ в июле, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Отношения с Лигой арабских государств и с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива имеют уже давнюю историю. И в том, и другом случае есть министерские форумы. С ССАГПЗ через месяц в Российской Федерации состоится очередная министерская встреча", - сказал он в пятницу в интервью телеканалу RT.