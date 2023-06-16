Небензя: изменения в работе Миссии ООН в Мали должны отражать мнение принимающей страны

Постпред РФ при всемирной организации отметил, что малийцы выражали неудовлетворение предложенными генсекретарем ООН вариантами ее реконфигурации

ООН, 16 июня. /ТАСС/. Любые предложения по изменению модальности работы Миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) должны базироваться на мнении принимающего государства. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"В свете уже начавшегося в Совете Безопасности обсуждения вопроса о продлении мандата MINUSMA хотели бы напомнить, что малийцы выражали неудовлетворение предложенными генсекретарем ООН в стратегическом обзоре миссии вариантами ее реконфигурации, - сказал Небензя. - Действительно, основная проблема состоит не в количестве миротворцев, а в выполняемых ими функциях. Одна из ключевых задач для правительства Мали - борьба с терроризмом, что не предусмотрено мандатом "голубых касок".

По его словам, фундаментальным элементом мандата миссии является защита гражданских лиц и оказание соответствующего содействия Мали. "Излишняя концентрация на внутриполитических аспектах и правозащитный крен в деятельности миротворцев наносит ущерб выполнению основных задач по поддержанию мира и безопасности в стране", - указал постпред РФ.

"В контексте обсуждения возможных вариантов переформатирования мандата миссии полагаем, что любые предложения по изменению модальностей работы миссии должны базироваться на мнении принимающего государства", - отметил дипломат.

Россия "продолжит оказывать Мали комплексное содействие, в том числе для повышения способности государства отвечать на вызовы в сфере безопасности". "Наше двустороннее взаимодействие осуществляется по запросу Бамако и в строгом соответствии с применимыми нормами международного права, - заявил Небензя. - Будем также и далее конструктивно содействовать нормализации положения в Мали на площадке Совета Безопасности, что напрямую отвечает интересам достижения прочного мира и стабильности на всем пространстве Сахаро-Сахеля, до сих пор переживающего последствия событий в Ливии в 2011 году. При этом твердо убеждены, что ведущая роль в стабилизации страны принадлежит самому малийскому народу".

Ранее агентство Reuters сообщило, что правительство Мали обратилось в пятницу к Совету Безопасности ООН с просьбой безотлагательно отозвать миротворческие силы MINUSMA из страны. Министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп отметил, что миротворцы оказались неспособными обеспечить безопасность страны, а также заявил, что между властями Мали и MINUSMA существует кризис доверия.