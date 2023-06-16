Эксперт заявил, что выступление Путина на ПМЭФ не будет проигнорировано на Западе

Председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий считает, что представители недружественных стран Запада в своем анализе тезисов президента "будут делать выводы о том, как противодействовать российскому движению", придерживаясь тем самым логики дальнейшей конфронтации

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Представители недружественных стран Запада не проигнорируют речь президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), но разложат ее в логике дальнейшей конфронтации. Такое мнение высказал в пятницу в беседе с ТАСС председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Они, конечно, внимательно слушают, что говорит Путин, и не игнорируют [его слова], но действуют исходя из противоположных [для России] интересов. Они не хотят никакого взаимодействия. Они понимают, что, в случае какого-то более сбалансированного мирового решения для гегемонистской западной позиции места в мире просто не останется", - отметил эксперт, комментируя выступление российского лидера на ПМЭФ.

При этом аналитик выразил убежденность, что представители недружественных стран Запада в своем анализе тезисов Путина "будут делать выводы о том, как противодействовать российскому движению", придерживаясь тем самым логики дальнейшей конфронтации.

"Но будут и те люди, которые [российского президента], конечно, услышат и которые подумают, как бы найти баланс в мире", - добавил Быстрицкий, приведя в пример подходы алжирского президента Абдельмаджида Теббуна.

Эксперт призвал обратить внимание на ключевой сигнал, который прозвучал в речи Путина, а именно - на необходимость выстраивания баланса сил. "Если мы (все мировое сообщество - прим. ТАСС) хотим дальше жить в этом мире, нам надо договориться, нам надо найти правила игры, нам надо учесть все интересы, нам нужно найти баланс сил. И нам надо соблюдать эти принципы", - отметил Быстрицкий.

Специальная военная операция

"Тема СВО прозвучала достаточно внятно и широко. В выступлении говорилось, что конфликт на Украине разжигал Запад, разжигал давно, фактически стравил Украину в своего рода войну с Россией, и нужно к этому относиться широко, чтобы это остановить. Но это так просто не получится", - отметил Быстрицкий, добавив, что "возможности для договоренностей есть".