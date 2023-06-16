Экс-глава регионального погрануправления ФСБ назначен советником белгородского губернатора

ТАСС, 16 июня. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назначил бывшего начальника пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям Дмитрия Прокопова своим советником на общественных началах. Об этом Гладков сообщил в пятницу в своем телеграм-канале.

"Дмитрий Вениаминович Прокопов с понедельника назначен моим советником по вопросам взаимодействия с силовыми структурами на общественных началах", - написал Гладков.

Дмитрий Прокопов был назначен на должность начальника пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям в августе 2018 года, в апреле 2023 года покинул пост. Ранее проходил службу в пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.