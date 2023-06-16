16 июня, 20:35
Военная операция на Украине

Эксперт: Путин в речи на ПМЭФ показал, что Россия приняла военный "вызов" США

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов отметил, что президент России напомнил об отсутствии планов Москвы применять ядерное оружие в украинском конфликте

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Россия приняла "вызов" США на поле боя, который Вашингтон бросил Москве путем поставок техники и вооружения Украине. Такое мнение в беседе с ТАСС в пятницу выразил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов, комментируя выступление российского президента Владимира Путина в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Хроника событий 16 июня 2023 года

"Президент принял тот вызов, который США бросили России, он подчеркнул открытым текстом, что США пытаются победить Россию на поле боя, поставляя Украине вооружения и технику, президент сказал: "Флаг им в руки, значит будем воевать" <...>. "Было бы наивно и глупо, если бы президент Путин, например, советовал [президенту США] Джо Байдену прекратить враждебную политику в отношении Москвы. Понятное дело, что это не произойдет", - добавил аналитик.

При этом, как отметил эксперт, Путин в своем выступлении напомнил об отсутствии планов Москвы применять ядерное оружие в украинском конфликте, однако отметил, что западные самолеты, которые могут поставляться Киеву и участвовать в конфликте, могут стать целью удара даже на аэродромах за пределами Украины.

"Президент недвусмысленно подчеркнул неядерные риски эскалации данного конфликта. Он отметил, что Россия не рассматривает вариант применения оружия массового поражения в украинском конфликте, но дал понять, что, если Запад предоставит свою инфраструктуру для ВСУ, если техника, принимающая участие в боях против России, будет складироваться или взлетать с западных аэродромов, безусловно, Москва будет принимать соответствующие решения - это намек на военную эскалацию в отношении Запада. Это очень важный тезис, который прозвучал", - сказал аналитик.

Внешняя политика

То, что Путин не стал давать какие-либо советы Байдену, Суслов посчитал "тактичным и уважительным жестом", однако, говоря об отношениях с Западом, президент сделал акцент на независимой внешней политике России.

"Владимир Путин недвусмысленно дал понять, что Россия будет ориентироваться на свои собственные интересы, будет действовать так, как считает нужным, и будет придерживаться суверенного пути развития, ни в коем случае не подчиняться США и коллективному Западу, проводящим враждебную политику в отношении РФ. Президент подчеркнул приверженность тем целям, которые были первоначально обозначены в ходе СВО", - сказал он.

Переговоры по сокращению ядерных вооружений

По мнению Суслова, Путин в ходе выступления на ПМЭФ указал на сложности вокруг переговоров по сокращению ядерных вооружений из-за политики Запада по отношению к России.

"СНВ-3 (Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений, на данный момент участие России в нем приостановлено - прим. ТАСС) является последним подобным договором между Россией и США, больше таких договоров не будет. Возобновление сейчас переговоров с США по стратстабильности недопустимо, так как Вашингтон стремится нанести России стратегическое поражение на доядерном уровне, ведя опосредованную войну. Диалог по стратегической стабильности, начнись он сейчас, легитимизировал бы такую политику Вашингтона", - сказал Суслов.

"Одним из главных приоритетов США по вопросам контроля над вооружениями в отношении РФ является несимметричное сокращение тактического ядерного оружия, Вашингтон пытается привести количество тактического ядерного оружия РФ в соответствие с их собственным. Это означает одностороннее сокращение российского арсенала как минимум в четыре раза. Президент дал четко понять, что этого не будет", - подчеркнул эксперт. Он добавил, что Путин "недвусмысленно исключил" вероятное требование США включить в любое будущее соглашение по контролю над вооружениями тактическое ядерное оружие. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация