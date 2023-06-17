Путин встретится с делегацией африканских лидеров

Стороны намерены обсудить возможные пути урегулирования ситуации на Украине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в субботу примет лидеров некоторых африканских государств. Они прибывают в Санкт-Петербург, чтобы обсудить возможные пути урегулирования ситуации на Украине.

Днем ранее миротворческая миссия, в состав которой входят президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала и ЮАР и представители еще нескольких стран, посетила Киев. Там состоялись переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как говорил ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса, цель их поездки - попытаться определить рамки мирного завершения кризиса. В его администрации также отмечали, что страны Африки в высшей степени заинтересованы в завершении конфликта на Украине и добиваются скорейшего прекращения огня.

Два дипломатических источника сообщали ТАСС, что в повестке сегодняшних переговоров есть темы продовольственной безопасности и обмена пленными. Агентство Reuters также приводило некоторые детали со ссылкой на проект рамочного документа, с которым оно ознакомилось. По его данным, африканские лидеры могут предложить меры по укреплению доверия, выполнение которых способно заложить основу для переговоров Москвы и Киева.

Как отмечал Reuters, они могут включать договоренности о выводе российских войск, приостановке ордера Международного уголовного суда на арест президента России, выводе тактического ядерного оружия РФ из Белоруссии, ослаблении санкций против Москвы. Вслед за этим, как утверждается, может последовать соглашение о прекращении боевых действий, которое должно сопровождаться переговорами с РФ и странами Запада.

В проект плана также включено положение о необходимости сохранять все достигнутые договоренности по зерну и удобрениям. Лидеры Африки намерены высказать обеспокоенность тем, что конфликт на Украине вызвал сбои в поставках зерна и продуктов питания в африканские страны, что усилило рост цен на продовольствие и ухудшило на континенте ситуацию с продовольственной безопасностью. В МИД ЮАР заявили ТАСС, что окончательный рамочный документ еще не готов и будет выработан по итогам поездки.

Реакция сторон

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что Путин открыт для любых контактов и поддерживает любые идеи, направленные на урегулирование ситуации на Украине.

Свою оценку происходящему дали и на Западе. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что приветствует "любую разумную мирную инициативу, цель которой заключалась бы в быстром установлении мира" на Украине, но условия для начала переговоров должен формулировать Киев.

При этом в Евросоюзе отметили, что объединение не поддержит план африканских стран по урегулированию на Украине, если он предполагает заморозку конфликта. Однако также добавили, что приветствуют "все конструктивные инициативы, которые могут привести к миру".

В НАТО поддержали усилия африканских стран, однако назвали Украину "жертвой агрессии" и призвали помнить об этом.

При этом Путин, выступая накануне на Петербургском международном экономическом форуме, указал, что "война на юго-востоке Украины была начата украинским режимом при поддержке их спонсоров на Западе в 2014 году". Россия же была вынуждена "использовать вооруженные силы в попытке прекратить эту войну".

Глава государства обратил внимание, что оппоненты России публично отказались от урегулирования мирными средствами.

Программа поездки

Африканская миссия начала поездку с прибытия в Польшу, где лидеры Союза Коморских Островов, Замбии и ЮАР встретились с президентом Польши Анджеем Дудой. В Варшаве польские власти более суток не позволяли выйти из самолета 120 сотрудникам службы безопасности президента ЮАР и журналистам президентского пула. Они мотивировали свои действия тем, что у пассажиров нет при себе оригиналов некоторых документов. У пограничников возникли вопросы по поводу наличия оружия и оборудования на борту.

Глава службы безопасности президента ЮАР генерал-майор Уолли Руд, который уполномочен сопровождать миротворческую миссию африканских стран в РФ и на Украине, обвинил власти Польши в намерении саботировать безопасность Рамапосы. Руд возмутился попытками польских пограничников обыскать сотрудников южноафриканского спецназа, включая женщин.

Несмотря на этот инцидент, африканские лидеры на поезде отправилась из Польши в Киев. Путь занял 15 часов. В пятницу утром в Киеве и Киевской области объявлялась воздушная тревога. Власти сообщали о взрыве в Подольском районе Киева, очевидцы рассказали ТАСС о нескольких мощных взрывах в районе аэропорта Жуляны. Члены миротворческой миссии лидеров стран Африки, которые уже находились в это время в Киеве, сказали, что не видели и не слышали взрывов.