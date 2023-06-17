Захарова: в мирных планах разных стран по Украине есть идеи, которые могли бы сработать

По словам официального представителя МИД РФ, главная проблема в том, что эти предложения блокируются "киевским режимом"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Выдвинутые разными станами мирные инициативы по Украине содержат идеи, которые могли бы сработать. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Безусловно, - ответила она на вопрос, есть ли в предлагаемых мирных планах жизнеспособные идеи. - И еще раз подчеркну, что мы благодарны каждой стране, каждому государству или каждому общественному деятелю - потому что многие инициативы исходят лично от каких-то видных деятелей, международников, мы благодарны всем, кто говорит о мире, кто говорит об урегулировании, кто хочет быть полезным на этом направлении. Есть и интересные идеи, есть интересные идеи, которые могут сработать. Есть идеи, которые созвучны нашим подходам, как, например, китайская инициатива".

Она подчеркнула, что главная проблема - в том, что эти предложения блокируются "киевским режимом, который сам себе запретил" ведение каких бы то ни было переговоров с Россией. "И это все заблокировано было [президентом Украины Владимиром] Зеленским, потому что такая концепция в Вашингтоне. В Вашингтоне концепция "убивай как можно больше русских". Это было озвучено яркими представителями политического истеблишмента - и [бывший президент США] Джордж Буш-младший, и сенатор [Линдси] Грэм", - отметила дипломат.

Захарова добавила, что Вашингтон придерживается концепции тотального доминирования в мире и нанесения стратегического поражения России. "Раньше они говорили и прописывали это как расчленение. Сейчас они пытаются каким-то образом уже публично - я имею в виду заявления и концепции американских дипломатов - как-то, видимо, еще отыграть назад, сказать, что это не расчленение России, а это некое наказание России. Но это неважно, они это сформулировали абсолютно четко", - обратила внимание официальный представитель МИД РФ.

"Поэтому вопрос не в качестве инициатив, а вопрос в том, что Украине не дают возможности никакого движения по направлению к миру вашингтонские политтехнологи. Будущее Украины они видят совершенно иначе", - констатировала она. По ее словам, США абсолютно неинтересна процветающая и тем более самостоятельная Украина. Они рассматривают страну как инструмент воздействия на Россию и на регион в целом. "Соответственно, и на Китай идет проекция, и на Европейский союз. Потому что, так сказать, целью для Вашингтона в этой игре является не только Россия - а возможно, и не столько Россия. Их цели - это Китай, безусловно, потому что они сходят с ума от темпов их экономического роста, от их технологического развития, от их независимого курса, от их возможностей, от их сопряжения, партнерства с различными точками света. И, безусловно, Европейский союз, который они, будучи партнерами, союзниками и ближайшими друзьями, принижают и создают ему проблемы, как только можно", - заключила Захарова.

Полный текст интервью читайте в 11:00 мск.