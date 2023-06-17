Глава дипмиссии США не пояснила, почему соседи получают мало помощи на фоне поставок Киеву

По данным Пентагона, с начала СВО Соединенные Штаты в общей сложности предоставили Украине более $39 млрд военной помощи

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Американский посол в Коста-Рике Синтия Теллес не смогла пояснить в пятницу, почему страны региона получают от Вашингтона так мало средств на фоне многомиллиардной помощи Украине. Об этом говорится в комментарии российского посольства в Вашингтоне, опубликованном в его Telegram-канале.

"Обратили внимание на русофобские заявления посла США в Коста-Рике Теллес, сделанные в ходе дискуссии по центральноамериканской проблематике в НПО "Межамериканский диалог" 16 июня. Дипломат пугала аудиторию то российскими хакерами, то некими вызовами для региональной стабильности из-за военно-технического сотрудничества нашей страны с Никарагуа", - отметили в диппредставительстве.

"При этом повис в воздухе вопрос от экспертов насчет недостаточности американской помощи региону. Аналитики, видимо, недоумевают, сопоставляя ассигнования на решение коренных причин миграции с щедрой поддержкой Киева со стороны Вашингтона", - подчеркнули в посольстве.

По словам российских дипломатов, "чиновник фокусировалась на мнимых, а не реальных проблемах". "За скобками дискуссии [Теллес] оставила такие неудобные [для вашингтонской] администрации темы, как контрабанда отсюда оружия, которое попадает в руки центральноамериканских преступных группировок. А также наличие в Соединенных Штатах острой проблемы потребления наркотиков, стимулирующей комплекс вызовов в ближнем зарубежье США", - заключили в посольстве.

По данным Пентагона, в общей сложности США предоставили Украине более $39 млрд военной помощи с начала специальной военной операции РФ.