Захарова заявила, что Запад давил на разные страны для отказа от участия в ПМЭФ

По словам официального представителя МИД РФ, у России есть информация о том, "как обрабатывали буквально каждую страну"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Россия обладает информацией о том, как Запад давил буквально на каждую страну для отказа от участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС на полях ПМЭФ.

"Еще как давили. У нас есть информация, как обрабатывали буквально каждую страну. Писали письма. В ходе встреч угрожали. Делали это, конечно, передовики - это США. Атмосферу формировали вообще натоцентричные страны. И просто буквально с каждой страной проводились соответствующие беседы по внушению идеи, что ехать на форум нельзя, что они столкнутся с последствиями, что очередной, так сказать, пакет санкций не за горами, и чтобы все подумали хорошенько, прежде чем участвовать в мероприятиях на территории России", - сказала дипломат, отвечая на вопрос.

По словам Захаровой, это делается в преддверии не только ПМЭФ.

"Это делается в отношении практически каждой сделки, которая идет на государственном, страновом уровне или с участием крупного бизнеса при поддержке государства - при той поддержке, которая является нормой при проведении подобных сделок. Каждый раз кураторы из США, Британии, ЕС либо вылетают заранее в соответствующие страны, как это происходит, например, перед визитами [министра иностранных дел России] Сергея Викторовича Лаврова на Африканский континент, - добавила она. - Они вылетают, обрабатывают местных чиновников и представителей бизнеса, запугивают, рисуют страшные картины. Либо приезжают сразу после - для того, чтобы попытаться разрушить договоренности. По всем поводам. Это и культура, и экономика, бизнес, политика, кстати говоря, медиасотрудничество тоже".

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.